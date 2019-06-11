Пикет в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, начался у посольства России в Риге.
Пикет организовала редактор Delfi Ксения Колесникова совместно с Латвийской ассоциацией журналистов. По их мнению, уголовное дело в отношении журналиста — провокация.
На пикет пришли около 150 человек — это российские и латвийские представители масс-медиа, а также общественные акивисты.
Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.
Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.