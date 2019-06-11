Напротив посольства России в Риге начался пикет в поддержку Голунова

Риге. Пикет в поддержку журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова , подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, начался у посольства России

Пикет организовала редактор Delfi Ксения Колесникова совместно с Латвийской ассоциацией журналистов. По их мнению, уголовное дело в отношении журналиста — провокация.

На пикет пришли около 150 человек — это российские и латвийские представители масс-медиа, а также общественные акивисты.

Напомним, Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков. Его отправили под домашний арест. Сам журналист не признает своей вины.

Дело в отношении Голунова передано из ГСУ ГУ МВД в столичное ГСУ Следственного комитета России

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.