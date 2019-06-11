Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко

В России запретили летать 10 иностранным лайнерам

Росавиация запретила полеты десяти иностранных лайнеров, находящихся в парках российских авиакомпаний. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» два близких к Минтрансу источника и сотрудников пяти авиакомпаний.

По данным газеты, в 2015 году Росавиация получила от правительства полномочия по сертификации лайнеров, а с 2019-го начала требовать, чтобы изменения, произведенные в самолетах за рубежом (например, увеличение вместимости эконом-класса), были сертифицированы в России. По словам собеседников газеты, у десяти отстраненных от полетов лайнеров не оказалось допсертификатов. Кроме того, еще 400 лайнеров не отвечают новым требованиям Росавиации и Генпрокуратуры

Huawei может перейти на российскую ОС

Глава министерства цифрового развития РФ Константин Носков и исполнительный директор Huawei Го Пин обсудили возможный переход китайской компании с Android на российскую операционную систему «Аврора». Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника, которым известно о переговорах.

Другой собеседник издания утверждает, что тема перехода на «Аврору» также поднималась на встречах президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином . Ранее США внесли Huawei в список компаний, с которыми местные фирмы не могут торговать, если у них нет специальной лицензии от американских властей. После этого стало известно, что Google отключит Huawei от некоторых обновлений ОС Android. Новые смартфоны компании потеряют доступ к магазину приложений Google и программам YouTube и Maps.

У 60 процентов россиян-заемщиков нашли проблемы с кредитами

Примерно 60 процентов заемщиков в России испытывают трудности с погашением взятых кредитов, еще 55 процентов заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на совместное исследование Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Эксперты выяснили, что у девяти процентов банковских заемщиков в РФ есть просроченная задолженность, десяти процентам пришлось реструктурировать или продлить кредит, а более четверти российских заемщиков тратят на платежи по кредитам, повседневные траты и оплату ЖКХ более 75 процентов совокупных доходов семьи.

Зеленского назвали копией Порошенко

Газета «Известия» проанализировала заявления нового президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Брюссель и пришла к выводу, что его позиция во многом совпадает с риторикой экс-президента Петра Порошенко.

Как отмечает издание, Зеленский заявил, что Европа должна «призвать Россию прекратить войну», и упомянул о необходимости «давить на агрессора». «Известия» напомнили, что до выборов Зеленский говорил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но теперь речь идет не о переговорах, а о давлении. На встрече с главой Европейского совета Дональдом Туском Зеленский заявил, что «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта». По данным газеты, точно такое же заявление Порошенко сделал в конце мая.

Как дело Голунова может изменить принципы борьбы с наркотиками

Издание «Взгляд» пишет , что дело против журналиста Ивана Голунова стало доказательством «перезревшего» в стране вопроса о реформировании системы борьбы с наркоторговлей. Издание отмечает, что в 2018 году количество россиян, попавших в колонии по наркостатьям, достигло 130 тысяч из 560 тысяч заключенных, то есть практически каждый четвертый.

«Взгляд» отмечает, что в стране нужно ужесточать борьбу с нарушениями, злоупотреблениями и преступлениями среди самих борцов с наркопреступностью. Если вина полицейских в деле Голунова будет доказана, сотрудники полиции должны быть показательно наказаны и отданы под суд, а сама история может стать хорошим поводом для больших изменений в деле борьбы с наркоторговцами, подчеркивает издание.