Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
"Освободить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", — говорится в указе.
Другим указом Зеленский назначил заместителя руководителя Сергея Борзова временно исполнять обязанности руководителя.
"Заместителю руководителя Государственного управления делами Борзову Сергею Сергеевичу временно исполнять обязанности руководителя Государственного управления делами", — говорится в тексте указа.
Также президент Украины уволил заместителя руководителя Государственного управления делами Евгения Сарнацкого согласно с поданным им заявлением.