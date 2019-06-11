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Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
"Освободить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", — говорится в указе.
Другим указом Зеленский назначил заместителя руководителя Сергея Борзова временно исполнять обязанности руководителя.
"Заместителю руководителя Государственного управления делами Борзову Сергею Сергеевичу временно исполнять обязанности руководителя Государственного управления делами", — говорится в тексте указа.
Также президент Украины уволил заместителя руководителя Государственного управления делами Евгения Сарнацкого согласно с поданным им заявлением.
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В мире , Украина , Сергей Борзов , Владимир Зеленский
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