Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Убитый в 2017 году в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нам — работал информатором Центрального разведывательного управления США. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным источника газеты, мужчина несколько раз встречался с сотрудниками американского ведомства. «Между ними была связь», — добавил он.
Как отмечается, Ким Чен Нам, проживавший в китайском специальном административном районе Макао, приехал на малайзийскую территорию именно для того, чтобы встретиться с контактным лицом из ЦРУ. Во время поездки он также побывал на курортном острове Лангкави, где встречался в неким мужчиной корейско-американского происхождения. Собеседники газеты также считают, что брат Ким Чен Ына мог контактировать с китайскими спецслужбами.
В мае из тюрьмы выпустили гражданку Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве. Другую обвиняемую — индонезийку — отпустили в марте, с нее полностью сняли обвинения.
По утверждению стороны защиты, обе девушки были марионетками в руках агентов Северной Кореи. Они утверждали, что их обманули, попросив разыграть жертву.
Убийство произошло 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы запрещенного международной конвенцией о химическом оружии яда VX.
Последние новости
Молдавские демократы предложили России тайную сделку На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных Huawei нашел российскую замену Android
Комментарии
В мире , Чен Ким , ЦРУ , Wall Street Journal , Макао , Малайзия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей предупредили о резком похолодании3
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко27
Фигурку Рогозина отправили в стратосферу в «жигулях»
Умер депутат заксобрания от «Единой России»79
Алибасовы против «Крота»: кто проиграет суд48
Видео
00:42
В Мурманске выпал июньский снег
Общество Погода
00:40
В столицу пришло похолодание
Погода Новости Москвы
11:46
Пока вы спали: Зеленский превращается в подобие Порошенко
В мире
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
01:41
Алибасов может умереть
Шоу-бизнес
00:29
Дорога обрушилась на стройку, снеся стену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение