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МИД Украины: Россию заставят заговорить об аннексии Крыма 

Газета.Ru 59 минут назад
Глава украинского МИД Павел Климкин убежден, что вердикты международных судов по делам Украины против России заставят российскую сторону заговорить о вопросах аннексии Крыма. Об этом сообщает «112 Украина».
По мнению Климкина, рано или поздно Россия все же сядет за стол переговоров. Однако, Климкин не стал прогнозировать, когда это произойдет.
«Будет решение международного арбитража по конвенции по морскому праву. И там тоже совершенно ясно, что делает Россия», — отметил Климкин.
В дальнейшем речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и «его деоккупации», добавил Климкин.
По словам министра, после аннексии Крыма украинская сторона предлагала России различные форматы и платформы для переговоров, однако российская сторона отказалась.
Ранее сообщалось, что в Кремле навсегда закрыли тему Крыма после слов президента Украины Владимира Зеленского.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Комментарии109
В мире , Видео , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , Республика Крым
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