МИД Украины: Россия заговорит об аннексии Крыма

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что решения международных судов по делам Украины в конечном счёте вынудят Россию начать вести переговоры по вопросу аннексии Крыма сообщает издание «Крым. Реалии». Чиновник предположил, что впоследствии речь зайдёт и до «деоккупации».

«Будет решение международного суда в отношении двух фундаментальных конвенций, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража по конвенции по морскому праву», — перечислил Климкин, подчеркнув, что в обоих случаях «совершенно ясно, что делает Россия».

При этом министр отметил, что на переговорах, в которых должны принять участие «представители стран и международных организаций», речь пойдёт о статусе полуострова и его последующей «деоккупации». Однако примерную дату предполагаемых переговоров Климкин не уточнил.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя слова Владимира Зеленского о намерении возвратить Крым, заявил, что позиция российских властей по этому поводу давно сформирована.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «Донбасс — это внутриукраинская проблема», которую предстоит решить новоизбранному президенту.