КС Молдавии выступил с обращением к политикам

Конституционный суд Молдавии , ранее разрешивший распустить парламент, осудил оказываемое на инстанцию давление, призвав молдавских политиков действовать в рамках закона.

«Никакая политическая цель не может оправдать пренебрежение и посягательство на единственный законный орган конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных принципов верховенства закона и демократии. Те, кто в Республике Молдова призывает к роспуску суда, фактически являются врагами демократии», — сказано в заявлении суда, передает ТАСС.

Там также отмечается, что судьи не могут быть отстранены до истечения их мандата, а «любое давление или вмешательство со стороны политического класса Молдавии или из-за рубежа недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на конституцию».

Напомним, парламент Молдавии после выборов в феврале пытался сформировать правящую коалицию и правительство, в итоге только 8 июня поддерживающая президента Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ).

После этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, требуя оценить законность этих действий, после чего суд признал данные решения неконституционными.