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КС Молдавии выступил с обращением к политикам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Конституционный суд Молдавии, ранее разрешивший распустить парламент, осудил оказываемое на инстанцию давление, призвав молдавских политиков действовать в рамках закона.
«Никакая политическая цель не может оправдать пренебрежение и посягательство на единственный законный орган конституционной юрисдикции и игнорирование конституционных принципов верховенства закона и демократии. Те, кто в Республике Молдова призывает к роспуску суда, фактически являются врагами демократии», — сказано в заявлении суда, передает ТАСС.
Там также отмечается, что судьи не могут быть отстранены до истечения их мандата, а «любое давление или вмешательство со стороны политического класса Молдавии или из-за рубежа недопустимо и должно рассматриваться как посягательство на конституцию».
Напомним, парламент Молдавии после выборов в феврале пытался сформировать правящую коалицию и правительство, в итоге только 8 июня поддерживающая президента Додона Партия социалистов договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ).
После этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, требуя оценить законность этих действий, после чего суд признал данные решения неконституционными.
ДПМ потребовала распустить парламент, но партия социалистов и блок ACUM планируют продолжить работу. ЕС признал новое правительство Молдавии.
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Комментарии
В мире , ЕС , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Молдова
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