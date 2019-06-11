Додон против олигарха: кто проиграет в войне за Молдавию

Политический кризис в Молдавии привел к образованию в стране двоевластия. Президент Игорь Додон по решению Конституционного суда отстранен от должности, а его полномочия перешли к премьер-министру Павлу Филипу . Однако глава государства и сформированная накануне парламентская коалиция считают, что действия суда неконституционны. Несмотря на сопротивление, Демпартия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком теряет власть. Но демократы не намерены сдаваться и готовы повышать ставки.

Формирование правящего большинства в парламенте Молдавии, вопреки ожиданиям, не положило конец политическому кризису. Напротив, в стране образовалось двоевластие.

Республика наблюдает за развернувшимся противостоянием между новой коалицией (состоящей из Партии социалистов — ПСРМ — и блока либеральных правых партий ACUM) и Демократической партией (ДПМ). Во главе двух лагерей стоят президент Молдавии Игорь Додон, поддерживающий ПСРМ, и лидер ДПМ, олигарх Владимир Плахотнюк, против которого в России заведено уголовное дело о незаконном выводе денег.

Правящее большинство было сформировано буквально в последний момент — 8 июня. В этот день на заседании депутаты избрали спикером парламента лидера социалистов Зинаиду Гречаный, сформировали правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, которая возглавляет входящую в Acum Партию действия и солидарности. Кроме того, депутаты выбрали членов постоянного бюро и парламентских комиссий.

Демократы на заседании не присутствовали. Действия новой коалиции в ДПМ назвали неконституционными. Социалисты и ACUM были обвинены в узурпации власти.

Переговоры о формировании коалиции продолжались три месяца. Согласно конституции, на этот процесс отводится 90 дней, однако стороны не сошлись в трактовке закона. Точкой отсчета является 9 марта — день, когда были официально объявлены итоги парламентских выборов.

Демократы во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком настаивают, что срок истек 7 июня. Социалисты и ACUM считают, что отсчитывать следует не 90 дней, а три календарных месяца, то есть коалицию можно было сформировать до 9 июня.

ДПМ заручились поддержкой Конституционного суда, который постановил, что действия нового правительства неконституционны, коалиция не была сформирована в срок, соответственно, в стране должны быть проведены досрочные выборы.

Когда же Игорь Додон отказался подписывать приказ о роспуске парламента, КС в шестой раз отстранил главу государства от должности. Полномочия перешли к премьер-министру страны, демократу Павлу Филипу, который подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Парламент, в свою очередь, признал назначение Филипа незаконным.

«Все эти действия являются антиконституционными и направлены на дестабилизацию ситуации в стране. Все действия Демпартии являются узурпацией власти, что, согласно конституции, является самым грубым преступлением против народа и страны», — заявил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Бэтрынча.

Коалиция также приняла декларацию, в которой говорится о захваченном статусе молдавского государства.

«Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией. Имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества», — процитировал депутат парламента Андрей Нэстасе текст декларации.

Так в стране образовалось двоевластие. Впрочем, стороны недолго ограничивались взаимными обвинениями в узурпации.

9 июня правительство Майи Санду приняло обращение в Совбез ООН с просьбой признать действия демократов незаконными.

«Требуем признать правительство Павла Филипавне закона, а Демократическую партию убрать своих людей из государственных учреждений. Призываем всех граждан страны не поддаваться на провокации и не участвовать в насильственных и незаконных акциях протеста, чтобы не привести страну к гражданскому противостоянию», — говорится в тексте документа.

В тот же день демократы сделали следующий шаг в противостоянии с новым правительством. В центре Кишинева ДПМ провели митинг, в котором принял участие Владимир Плахотнюк. Он обвинил президента в государственной измене — олигарх заявил, что Додон «хотел отдать страну тем, кто ее давно хочет взять».

Крупнейший медиахолдинг Молдавии, подконтрольный олигарху, опубликовал сделанные скрытой камерой видеозаписи встречи Плахотнюка с Додоном, на которой обсуждалось создание коалиции социалистов с демократами.

Согласно видеозаписи, одним из условий, выдвинутых президентом, стало решение проблемы Приднестровья через федерализацию Молдавии.

В ДПМ настаивают, что это требование поступило от Кремля.

«Додон должен подать в отставку, чтобы досрочные выборы президента страны прошли в один день с досрочными выборами парламента, — сказал Плахотнюк. — Я не принял его условия, не согласился предать народ».

Сам же Додон заявил журналистам, что «предложения по федерализации были от Владимира Плахотнюка направлены России, чтобы там закрыли возбужденные против него уголовные дела».

В России против олигарха заведено два уголовных дела. За два дня до парламентских выборов МВД РФ обвинило олигарха в незаконном выводе из России 37 млрд руб. В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск из-за обвинения в покушении на убийство.

Олигарх, в чьих руках сосредоточена практически вся власть в Молдавии, не намерен сдаваться. Он пообещал добиться роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Демократы начали сбор подписей за отставку президента.

Организация митинга — один из шагов ДПМ для удержания власти. Причем у демократов есть возможность пойти дальше и довести ситуацию до дестабилизации — полиция Молдавии не признала новое правительство и утвержденного им главу МВД Андрея Нэстасе.

«Мой министр — Жиздан [глава МВД в правительстве Павла Филипа Александр Жиздан]», — сказал журналистам глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь. 10 июня правительство Майи Санду отправило его в отставку.

«Если одна сторона повышает ставки, то другой тоже приходится это делать, поэтому сказать, что мы все контролируем и все замечательно, нельзя. Мы видим, как себя ведет сторона Демпартии, поэтому вынуждены делать оговорку. Она может себя повести более решительно и более радикально. Она может провоцировать различного рода беспорядки. Но, на мой взгляд, это, все-таки, пока не такое крутое повышение ставок, которое может быть»,

— считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

При этом, по словам эксперта, обе стороны конфликта понимают, что поднимать ставки выше определенного уровня не стоит.

«Особенно это понимает парламентско-президентская сторона, которая осознает, что ей необходимо максимальное терпение, потому что закон на ее стороне», — отмечает Брутер.

Додон призвал сторонников воздержаться от участия в акциях протеста, чтобы избежать столкновений. При этом президент не исключил, что «призовет народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты».

Новому правительству удалось заполучить другой, не менее важный козырь. За поддержкой Додон обратился к России и Западу. Как отмечает Владимир Брутер, западные партнеры Молдавии несут определенную ответственность за стабилизацию политической обстановки в стране.

«Начиная с этого момента, развитие ситуации носит непредсказуемый характер. Уровень противостояния в обществе, который может существовать, может быть значительно более сильным, чем сейчас.

Этого хотелось бы избежать западным партнерам Молдавии, потому что они как бы ответственны за то, что та власть, с которой они имели дело и которую поддерживали в течение последних четырех лет, таким образом себя ведет. Они не могут сказать, что не имели дело с Плахотнюком. Они имели дело, не любили, терпели, но дело имели и в чем-то поддерживали. Поэтому они отвечают за мирный переход власти»,

— считает эксперт.

Поддержка Запада последовала практически сразу.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар по политике расширения и добрососедства Йоханнес Хан выпустили совместное заявление, в котором выступили с поддержкой нового правительства.

«ЕС положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. ЕС готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации» — говорится в заявлении.

Американское посольство в Кишиневе также оказало поддержку новому правительству Молдавии и призвал предоставить парламенту «максимально возможное время и возможность достичь соглашения».

В пользу парламента высказалась и Россия. Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак положительно оценил формирование коалиции между ПСРМ и ACUM. Режим правления Плахотнюка политик назвал криминальным. Он также опроверг информацию демократов о том, что Кремль якобы выдвигал условия о федерализации Молдавии.

На сегодняшний день политический процесс в стране никак не регулируется, каждая сторона настаивает на своей правоте. Стоит отметить, что ДПМ, которая в прошлом составе парламента получила большинство голосов, на протяжении четырех лет работала над развитием проевропейского курса. Игнорировать призывы своих старших партнеров демократы не стали.

«Как советуют нам партнеры, мы приглашаем к политическому диалогу сегодня парламентские партии, в частности, представителей Соцпартии и блока ACUM. Демпартия создала команду для переговоров, в которую не входят руководители ДПМ, — сказал вице-председатель ДПМ Андриан Канду. — Мы думаем, что юридических решений в подобной ситуации практически нет, нравятся нам или нет решения Конституционного суда, но это единственный орган в стране, который интерпретирует конституцию, и все обязаны соблюдать закон».

Впрочем, неизвестно, на какие уступки готовы пойти демократы и чего хотят потребовать взамен.