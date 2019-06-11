Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ушла из жизни вдова экс‐президента Южной Кореи 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вдова экс-главы Южной Кореи Ким Дэ Чжуна ушла из жизни. Ли Хи Хо, которую нынешний президент республики назвал «совестью эпохи», скончалась в возрасте 96 лет.
О смерти вдовы бывшего южнокорейского лидера сообщил телеканал KBS. Ли Хи Хо похоронят в Сеуле 12 июня на Национальном кладбище.
Соболезнования родным и близким покойной принес президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Вдову Ким Дэ Чжуна он охарактеризовал как «демократа нашего времени» и «совесть эпохи». Ее память глава республики почтит после возвращения в страну. На данный момент он находится с официальным визитом в Финляндии.
Ли Хи Хо возглавляла Центр мира, основанный ее супругом, вплоть до своей смерти. Организация поставила перед собой цель продвигать межкорейское сотрудничество и мир.
360tv.ru: последние новости
Девятиклассница лишилась школьного выпускного из‐за «неправильной» веры СМИ: Ким Чен Ын опробовал новый метод казни Washington Post: США официально запросили экстрадицию Ассанжа
В мире , Южная Корея , Сеул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон увеличит военную помощь Украине57
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео6
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв18
Недостойны: РФ отреагировала на оправдания Косово171
Школьницу не пустили на выпускной из-за веры83
Видео
00:50
Есть погибшие: В порту Махачкалы прогремел взрыв
Происшествия
03:47
Путин: мир подошел к опасной черте
Политика
00:38
За секунду до катастрофы: ЧП с вертолетом попало на видео
Происшествия
03:13
Порошенко сделал «сенсационное заявление» по Донбассу
В мире Политика
05:20
Россия и Китай — друзья поневоле
Политика Азия
01:41
Алибасов может умереть
Шоу-бизнес
00:29
Дорога обрушилась на стройку, снеся стену
Происшествия
04:12
Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Политика
03:01
Зеленский взялся за губернаторов
В мире Украина
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение