Ушла из жизни вдова экс‐президента Южной Кореи

Вдова экс-главы Южной Кореи Ким Дэ Чжуна ушла из жизни. Ли Хи Хо, которую нынешний президент республики назвал «совестью эпохи», скончалась в возрасте 96 лет.

О смерти вдовы бывшего южнокорейского лидера сообщил телеканал KBS. Ли Хи Хо похоронят в Сеуле 12 июня на Национальном кладбище.

Соболезнования родным и близким покойной принес президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Вдову Ким Дэ Чжуна он охарактеризовал как «демократа нашего времени» и «совесть эпохи». Ее память глава республики почтит после возвращения в страну. На данный момент он находится с официальным визитом в Финляндии.

Ли Хи Хо возглавляла Центр мира, основанный ее супругом, вплоть до своей смерти. Организация поставила перед собой цель продвигать межкорейское сотрудничество и мир.