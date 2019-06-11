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WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа 

ТАСС + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американском Минюсте.
По их данным, отправленный в четверг запрос делает маловероятным выдвижение Соединенными Штатами дополнительных обвинений против Ассанжа. Согласно заключенному между Вашингтоном и Лондоном договором об экстрадиции, запрос должен быть отправлен в течение 60 дней после ареста основателя WikiLeaks, который произошел 11 апреля в эквадорском посольстве британской столицы. Данный документ, напоминает издание, запрещает Соединенным Штатам обвинять Ассанжа в других предполагаемых преступлениях, помимо тех, что перечислены в запросе об экстрадиции, если только эти действия не будут совершены после его возможной выдачи.
Минюст пока не ответил на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить информацию о запросе.
В начале июня глава британского МИД Джереми Хант заявил, что не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks. Кроме того, как сообщила газета Politico, американский Минюст не будет предъявлять обвинения Ассанжу в публикации ряда документов ЦРУ особой важности. Издание отмечает, что такое решение было принято из-за доступа к строго засекреченным материалам и ограничения сроков выдвижения обвинений в рамках законодательства США.
Ассанж в 2006 году основал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.
Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.
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Комментарии1
В мире , США , Джереми Хант , Минюст РФ , Министерство юстиции США , ЦРУ , МИД , Wikileaks , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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