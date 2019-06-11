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Премьер Японии впервые за 40 лет посетит Иран 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо с 12 по 14 июня совершит визит в Иран, в ходе которого проведёт встречи с президентом страны Хасаном Рухани и верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.
Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
«В ходе поездки запланированы встречи с президентом Роухани и верховным лидером Али Хаменеи. Это первый визит премьера Японии в Иран более чем за 40 лет», — приводит его слова ТАСС.
Он добавил, что в 2019 году исполняется 90 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Ираном.
Ранее Рухани призвал Европу поддержать Иран на фоне санкций США.
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В мире , Синдзо Абэ , Хасан Роухани , Али Хаменеи , ИТАР-ТАСС , Иран , Япония
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