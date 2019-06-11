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Молдавские демократы предложили России тайную сделку 

Говорит Москва + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк во время встречи с российским вице-премьером Дмитрием Козаком передал ему конверт.
По словам Козака, в письме назывались условия, на которых Плахотнюк готов создать коалицию с Партией социалистов.
«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — сказал Козак в интервью «Коммерсанту».
Он подчеркнул, что рекомендовал социалистам и президенту Молдавии Игорь Додону «не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий».
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В мире , СНГ , Владимир Плахотнюк , Дмитрий Козак
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