Молдавские демократы предложили России тайную сделку

По словам Козака, в письме назывались условия, на которых Плахотнюк готов создать коалицию с Партией социалистов.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», — сказал Козак в интервью «Коммерсанту».

Он подчеркнул, что рекомендовал социалистам и президенту Молдавии Игорь Додону «не рассматривать никакие тайные предложения ни Владимира Плахотнюка, ни других партий».