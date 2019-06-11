Зеленский прокомментировал пожар в психбольнице в Одессе

Он сообщил, что в результате пожара шесть человек погибли.

«Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут установлены», — написал Зеленский.

Также украинский президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее на крыше одноэтажного корпуса психбольницы в Одессе произошёл пожар площадью 500 кв. м. В результате шесть человек погибли и четверо пострадали. Возгорание ликвидировано.