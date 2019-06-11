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Зеленский прокомментировал пожар в психбольнице в Одессе 

RT на русском + ещё 4 47 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Владимиру Гройсману создать государственную комиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе. Об этом он написал в своём Twitter.
Он сообщил, что в результате пожара шесть человек погибли.
«Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут установлены», — написал Зеленский.
Также украинский президент выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее на крыше одноэтажного корпуса психбольницы в Одессе произошёл пожар площадью 500 кв. м. В результате шесть человек погибли и четверо пострадали. Возгорание ликвидировано.
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В мире , Пожары , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман
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