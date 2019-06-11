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В Гренаде заявили, что рассчитывают на развитие сотрудничества с Россией 

ТАСС + ещё 1 33 минуты назад
Фото: csglobalpartners.com
Гренада нацелена на развитие сотрудничества с Россией как на двусторонней основе, так и в рамках Карибского сообщества (КАРИКОМ). Об этом заявил во вторник глава МИД карибской страны Питер Дэвид на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Мы живем в непростое время. Гренада всячески приветствует то, что делает Россия, и ваш личный вклад в укрепление и развитие наших отношений как на двусторонней основе, так и на международной арене", — сказал он.
Министр подчеркнул, что Гренада как член КАРИКОМ "нацелена на развитие отношений между Россией и объединением".
Со своей стороны Лавров отметил, что между двумя странами существуют "очень неплохие перспективы" развития сотрудничества во многих областях.
"И, конечно, расчитываем сегодня обсудить двусторонние, региональные и международные вопросы", — указал он.
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В мире , Политика , Сергей Лавров , МИД , Гренада
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