Порошенко объявил, что экономической блокады Донбасса не существует

"А что же у нас с этой блокадой? Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение", — заявил он в понедельник в эфире телеканала "Ай-си-ти-ви". По словам Порошенко, его он принял из-за "введения рублевой зоны" в регионе и "конфискации в пользу РФ имущества, заводов, фабрик".

"Мы сказали, что пока вы не вернете это законным владельцам, Украина не будет покупать продукцию, которая производится украденными предприятиями", — добавил бывший глава государства.

Политика экономической блокады в отношении региона начата Киевом в 2014 году. С декабря 2014 года в соответствии с указом Порошенко правительство прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.

В 2017 году после того, как украинские радикалы из так называемых добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из Донбасса, и потребовали полностью прекратить все торговые связи с ДНР и ЛНР, в республиках было решено ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях и переориентировать поставки на рынок России и других стран. С 15 марта 2017 года Киев по решению Совета национальной безопасности и обороны полностью приостановил все транспортное сообщение с ДНР и ЛНР.