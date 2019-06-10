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Порошенко назвал вопрос, который нельзя выносить на референдум 

RT на русском 50 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на референдум нельзя выносить вопрос обороны родной земли.
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«Если кто-то собирается выносить на референдум вопрос защищать, не защищать родную землю — это преступление. Каким бы это привлекательным кому-то не казалось», — написал Порошенко в Twitter.
По его словам, «есть вещи по которым референдумы проводить категорически вредно».
«Если бы я так действовал в 2014 году, враг был бы или в Киеве, или во Львове», — отметил Порошенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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