Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на референдум нельзя выносить вопрос обороны родной земли.
«Если кто-то собирается выносить на референдум вопрос защищать, не защищать родную землю — это преступление. Каким бы это привлекательным кому-то не казалось», — написал Порошенко в Twitter.
По его словам, «есть вещи по которым референдумы проводить категорически вредно».
«Если бы я так действовал в 2014 году, враг был бы или в Киеве, или во Львове», — отметил Порошенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с общественными активистами прокомментировал возможность проведения референдума о заключении мирных договорённостей с Россией.