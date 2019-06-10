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Додон намерен аннулировать указ о роспуске парламента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Sputnik / Мирослав Ротарь
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что после консультаций с парламентскими фракциями он может аннулировать указ о роспуске парламента, поскольку он был подписан с нарушением существующей процедуры.
"Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Филип (вице-председатель Демпартии Павел — ред.), которого КС назначил врио главы республики, во-первых, не может быть президентом, во-вторых, он не общался ни с кем, поэтому, скорее всего завтра, после консультаций с парламентскими фракциями, я этот "указ" аннулирую", — заявил Додон в эфире молдавского телеканала TV8.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , Демократическая партия США , Молдова
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