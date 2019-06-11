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В ОБСЕ предсказали радикализацию мигрантов в Европе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 57 минут назад
Фото: EPA
Неэффективная политика европейских стран по интеграции мигрантов в общество может привести к изоляционизму, радикализму и жестокости, заявил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
«Наплыв мигрантов испытывает способность Европы защищать права человека для всех и гарантировать защиту от ненависти, расизма, насилия по отношению ко всем меньшинствам, включая религиозные меньшинства», — приводит его слова РИА «Новости».
Отсутствие долгосрочной политики, поощряющей интеграцию в общество, будет способствовать изоляционизму, который представляет собой благодатную почву для радикализации и насилия, заявил Заньер.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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В мире , Ламберто Заньер , ОБСЕ , РИА Новости
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