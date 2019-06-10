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Пока вы не уснули: Россиянам повысили цену на газ 

Рамблер 1 час назад

Вынесен приговор Захарченко

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко

Обнародованы результаты теста Голунова на наркотики

Экспертиза не обнаружила на смывах с ладоней и на ногтевых пластинах журналиста Ивана Голунова следов наркотиков.

Раскрыты первые слова Алибасова после пробуждения

Telegram-канал Daily Storm сообщает, что продюсер Бари Алибасов очнулся после медикаментозного сна, поинтересовался, все ли в порядке с его котом, но затем снова потерял сознание.

Кремль высказался о деле Голунова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом журналиста Ивана Голунова.

ЧП в небе над Севастополем показали на видео

В Twitter появилась видеозапись ЧП, произошедшего в небе над Севастополем во время авиашоу. Нештатная ситуация возникла в процессе полёта военного истребителя Су-30СМ.

Россиян предупредили о короткой неделе

Эта рабочая неделя будет для россиян короткой благодаря Дню России, который отмечается 12 июня и является госпраздником.

Россия рассказала об «отползающем» Западе

Страны Запада всячески избегают обсуждения темы химических атак в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россиянам повысили цену на газ

Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и жителей России с 1 июля повысятся на 1,4%.

Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину

Правительство Дании пока не разрешило прокладку газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах. Однако «Газпром» и его европейские партнеры уверены в том, что это не станет препятствием для скорого завершения строительства.

Российских гимнасток наградили под гимн СССР

В Сети набирает популярность видео награждения российских гимнасток на этапе Гран-при в чешском городе Брно, в ходе которого прозвучал гимн СССР.
Комментарии71
В мире , Видео , Иван Голунов , Дмитрий Песков , Дмитрий Захарченко , Сергей Лавров , Бари Алибасов , Газпром , МВД , РИА Новости , Москва
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