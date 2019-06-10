Пока вы не уснули: Россиянам повысили цену на газ 

Вынесен приговор Захарченко
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко
Обнародованы результаты теста Голунова на наркотики
Экспертиза не обнаружила на смывах с ладоней и на ногтевых пластинах журналиста Ивана Голунова следов наркотиков.
Раскрыты первые слова Алибасова после пробуждения
Telegram-канал Daily Storm сообщает, что продюсер Бари Алибасов очнулся после медикаментозного сна, поинтересовался, все ли в порядке с его котом, но затем снова потерял сознание.
Кремль высказался о деле Голунова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за делом журналиста Ивана Голунова.
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
В Twitter появилась видеозапись ЧП, произошедшего в небе над Севастополем во время авиашоу. Нештатная ситуация возникла в процессе полёта военного истребителя Су-30СМ.
Россиян предупредили о короткой неделе
Эта рабочая неделя будет для россиян короткой благодаря Дню России, который отмечается 12 июня и является госпраздником.
Россия рассказала об «отползающем» Западе
Страны Запада всячески избегают обсуждения темы химических атак в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Россиянам повысили цену на газ
Регулируемые цены на газ "Газпрома" для промышленности и жителей России с 1 июля повысятся на 1,4%.
Без компромиссов: «Северный поток» потопит Украину
Правительство Дании пока не разрешило прокладку газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах. Однако «Газпром» и его европейские партнеры уверены в том, что это не станет препятствием для скорого завершения строительства.
Российских гимнасток наградили под гимн СССР
В Сети набирает популярность видео награждения российских гимнасток на этапе Гран-при в чешском городе Брно, в ходе которого прозвучал гимн СССР.