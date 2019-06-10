СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

"В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", — говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, материалы по визиту Медведчука и Бойко в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть проверены в рамках уголовного дела.

"Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", — добавили в ведомстве.