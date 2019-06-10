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СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба безопасности Украины проводит проверку визита лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Юрия Бойко в РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
"В Службе безопасности Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступлений статьи 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК, в ходе расследования которого также исследуются обстоятельства визита в марте этого года в Москву Виктора Медведчука и Юрия Бойко", — говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, материалы по визиту Медведчука и Бойко в июне этого года в Санкт-Петербург могут быть проверены в рамках уголовного дела.
"Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", — добавили в ведомстве.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи Медведчуком и Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выразила недоумение из-за отсутствия правовых решений после поездок Бойко и Медведчука в РФ для переговоров с руководством "Газпрома" о прямых поставках газа на Украину.
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Комментарии1
В мире , Украина , Алексей Миллер , Юрий Бойко , Виктор Медведчук , Газпром , СБУ
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