Порошенко отказался считать блокаду Донбасса блокадой

Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался признать факт экономической блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Киева . Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я скажу сенсационную фразу: никакой блокады нет. Есть мое ответственное решение», — заявил он.

По его словам, принятие этого решение было обосновано введением в ДНР и ЛНР рублевой зоны, а также приватизацией расположенных на территориях республик украинских предприятий.

Бывший глава государства отметил, что Украина не может покупать продукцию, произведенную «украденными предприятиями».

Активное обсуждение экономической блокады Донбасса началось на Украине после того, как на встрече трехсторонней контактной группы 5 июня второй президент страны Леонид Кучма выступил с предложением об ее отмене.

В самих республиках республиках реализацию предложения украинского президента посчитали маловероятной. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ранее Кучма представлял на переговорах старый киевский режим и процесс урегулирования «буксовал».