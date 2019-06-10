«Они не вернутся»: власти выкупят дом Скрипалей

Городской совет Солсбери выкупит здание, в котором были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Возвращаться в дом жертвы отравления не собираются, заявил член горсовета Алистер Канингем. Стоимость здания оценивается в £200 тыс. Соседи опасаются, что из дома могут сделать гостиницу, и поэтому городские власти хотят дать гарантии «сугубо личного использования».

Дом, в котором были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет выкуплен городским советом Солсбери. Об этом в разговоре с газетой The Sun сообщил член горсовета Алистер Канингем.

«Решение было принято после того, как власти получили подтверждение того, что Скрипали не вернутся в дом. Его стоимость — порядка £200 тысяч», — подчеркнул собеседник газеты.

Канингем добавил, что соседи бывшего сотрудника ГРУ не хотят, чтобы из дома Скрипалей сделали гостиницу и «достопримечательность». В связи с этим городской совет даст гарантии, что дом будет использован исключительно «в личных целях».

Вопрос о выкупе здания обсуждается также с чиновниками британского правительства, отметил он.

Дом в Солсбери долгое время был оцеплен сотрудниками британской полиции и спецслужб. Здание тщательно исследовали на наличие боевых отравляющих веществ. Кроме регулярных обследований, с дома даже снимали крышу — в попытках обнаружить следы нервно-паралитического вещества «Новичок».

Дом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, который подвергся отравлению нервно-паралитическим веществом «Новичок», лишь спустя 13 тысяч часов необходимой обработки признали безопасным.

Ожидается, что теперь дом передадут властям графства Уилтшир. Здание будет введено в эксплуатацию после того, как там будет сделан ремонт и реконструкция. По информации источников британского телеканала Sky News, дом Скрипаля не будут сдавать в аренду и не превратят в туристическую достопримечательность Солсбери.

Дом является последним из 12 мест в Уилтшире, которые были объявлены безопасными и возвращены в обычное пользование после инцидента с отравлением Скрипалей.

По версии британских властей, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома бывшего сотрудника ГРУ.

В Солсбери лишь спустя год после химатаки завершились работы по очистке города от боевого отравляющего вещества, использованного при покушении. В операции участвовали от 600 до 800 военнослужащих войск химической, биологической и радиологической защиты Королевских вооруженных сил.

автомобили экстренных служб, которые были использованы при ликвидации последствий инцидент в Солсбери, отправлены в утиль — машины переместили на полигон для опасных отходов. Кроме того, в министерстве по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Великобритании заявили, что

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, как утверждает британская сторона, были отравлены в городе Солсбери в начале марта 2018 года. Отца и дочь нашли без сознания на скамейке возле местного молла Maltings. Спустя два часа с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли , осматривавший дом Скрипаля. Отец и дочь выжили, проведя несколько месяцев в больнице. Сейчас их местоположение неизвестно.

Россия отрицает не только участие в атаке, но и разработку «Новичка» — боевого отравляющего вещества. Москва заявила, что все запасы БОВ были уничтожены еще в 1990-х — 2000-х годах в соответствии с международными соглашениями.

В конце мая Министерство иностранных дел России призвало Лондон опубликовать результаты расследования по «делу Скрипалей», сообщает ФАН.

«Почему бы сейчас не провести брифинг, на котором можно было бы отчитаться о прогрессе в расследовании, представить реальные факты — не картинки уровня ученика пятого класса средней школы, не умозрительные построения каких-то исторических цепочек, а настоящие данные, которые за год-то уж наверняка могли бы получить», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.