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Глава МИД Греции раскритиковал антироссийские санкции 

Газета.Ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Twitter
Министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос заявил, что антироссийские санкции мешает выстраиванию диалога между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщает газета "Известия".
"Ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи", — заявил Катругалос.
По его словам, Греция хочет стать связующим звеном между Россией и ЕС.
Он также добавил, что Москву необходимо вернуть в число "архитекторов" системы безопасности Европы.
Ранее сообщалось, что в Словакии осудили санкции против России.
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В мире , Европа , МИД , ЕС , Брюссель , Греция , Москва
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