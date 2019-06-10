Министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос заявил, что антироссийские санкции мешает выстраиванию диалога между Москвой и Брюсселем. Об этом сообщает газета "Известия".
"Ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи", — заявил Катругалос.
По его словам, Греция хочет стать связующим звеном между Россией и ЕС.
Он также добавил, что Москву необходимо вернуть в число "архитекторов" системы безопасности Европы.
Ранее сообщалось, что в Словакии осудили санкции против России.