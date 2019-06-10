Глава МИД Греции раскритиковал антироссийские санкции

Министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос заявил, что антироссийские санкции мешает выстраиванию диалога между Москвой Брюсселем . Об этом сообщает газета "Известия".

"Ни о какой системе безопасности в Европе без российского участия не может быть и речи", — заявил Катругалос.

По его словам, Греция хочет стать связующим звеном между Россией и ЕС

Он также добавил, что Москву необходимо вернуть в число "архитекторов" системы безопасности Европы.

Ранее сообщалось, что в Словакии осудили санкции против России.