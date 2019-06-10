«Трехголовый монстр»: российская яхта испугала финнов

Сотрудники финской береговой охраны приняли за «трехголового монстра» российскую яхту, направляющуюся на фестиваль в Осло, сообщило издание Ilta-Sanomat. Причиной инцидента стал густой туман и необычная отделка судна.

"Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным", — рассказал один из сотрудников береговой охраны Ярмо Хяккинен в интервью газете.

По его словам, яхта шла через воды Финляндии на фестиваль. Судно было стилизовано под русскую ладью, на его борту находились семь человек, сообщает сегодня РИА «Новости».

В своем аккаунте Facebook финская береговая охрана охарактеризовала яхту как "трехголового монстра". На фото, проиллюстрировавшем запись, видно, что судно выкрашено в разные оттенки синего цвета, а нос его сделан в виде трех драконьих голов.