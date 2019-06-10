Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Трехголовый монстр»: российская яхта испугала финнов 

Рамблер + ещё 12 26 минут назад
Фото: Suomenlahden merivartiosto Finska vikens sjöbevakningssektion facebook
Сотрудники финской береговой охраны приняли за «трехголового монстра» российскую яхту, направляющуюся на фестиваль в Осло, сообщило издание Ilta-Sanomat. Причиной инцидента стал густой туман и необычная отделка судна.
"Для нас выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но на этот раз случай оказался более забавным", — рассказал один из сотрудников береговой охраны Ярмо Хяккинен в интервью газете.
По его словам, яхта шла через воды Финляндии на фестиваль. Судно было стилизовано под русскую ладью, на его борту находились семь человек, сообщает сегодня РИА «Новости».
В своем аккаунте Facebook финская береговая охрана охарактеризовала яхту как "трехголового монстра". На фото, проиллюстрировавшем запись, видно, что судно выкрашено в разные оттенки синего цвета, а нос его сделан в виде трех драконьих голов.
Это не первый инцидент, который произошел с судами на границах России и стран Евросоюза. Так, 8 июня стало известно, что литовский прогулочный катер нарушил морскую границу России. О том, что судно, на котором праздновали свадьбу, село на мель в Куршском заливе и было снесено течением в российские воды, заявил представителя погранслужбы Литвы Гедрюс Мишутис. По его словам, капитану катера грозит штраф, передает ТАСС.
Комментарии14
В мире , Гедрюс Мишутис , ЕС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни о какой безопасности без РФ не может быть и речи»104
Авиация США оказалась в критической ситуации178
Запад помогает России? Что творится в Молдавии59
Учения НАТО на Балтике увязали с Крымом13
«Скакал на машине»: за что расстреляли молодую пару27
Видео
03:34
Ответ Вашингтону: такого от Пекина еще не слышали
Азия В мире
00:43
«Не война!» Адмирал об отдыхе российских моряков на службе
Армия Войска
01:13
«Скакал на машине»: за что расстреляли молодую пару
Происшествия Статьи
01:37
В столице Молдавии начались волнения
В мире СНГ
05:27
Союз России и Китая перепугал Запад
Политика
02:45
«Там удушливый газ»: почему Порошенко не любит Россию
В мире Европа
02:38
Горбачёв опроверг сюжет сериала «Чернобыль»
Общество
01:06
Появились данные экзит-поллов на выборах в Казахстане
В мире СНГ
04:13
Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС
СНГ В мире
01:04
Раскрыты «изюминки» встречи Путина и Си Цзиньпина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение