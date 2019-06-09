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НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Мы призываем все политические силы страны проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства права", — написала Лунгеску в Twitter.
По ее словам, "демократически избранные лидеры Молдавии должны работать сообща для преодоления этого кризиса".
"Мы подтверждаем неизменную поддержку НАТО Молдавии в реформировании ее институтов обороны и безопасности. НАТО и Молдавия являются близкими партнерами на протяжении более 25 лет. Мы по-прежнему привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики", — говорится в заявлении.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , Демократическая партия США , НАТО , Молдова
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