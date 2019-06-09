НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии

НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии , призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Мы призываем все политические силы страны проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства права", — написала Лунгеску в Twitter.

По ее словам, "демократически избранные лидеры Молдавии должны работать сообща для преодоления этого кризиса".

"Мы подтверждаем неизменную поддержку НАТО Молдавии в реформировании ее институтов обороны и безопасности. НАТО и Молдавия являются близкими партнерами на протяжении более 25 лет. Мы по-прежнему привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Республики", — говорится в заявлении.