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Додон ответил на признание ЕС 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил ЕС за признание легитимности нового парламента и правительства, передает Sputnik.
Парламент и кабмин Молдавии отказались подчиняться КС
Додон заверил Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини в готовности открыто работать со всеми ветвями власти.
"Хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти", — заявил Додон.
Ранее Европейский союз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду.
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В мире , СНГ , Игорь Додон , Федерика Могерини , Администрация Президента РФ , ЕС , ИА Sputnik , Молдова
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