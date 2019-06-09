Додон ответил на признание ЕС 

Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил ЕС за признание легитимности нового парламента и правительства, передает Sputnik.
Додон заверил Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини в готовности открыто работать со всеми ветвями власти.
"Хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти", — заявил Додон.
Ранее Европейский союз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду.