ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР

В рядах ВСУ продолжается рост небоевых потерь. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин . Соответствующее видео размещено на YouTube.

По его словам, из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика. Кроме того, военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты матрос Коржушок случайно выстрелил себе в ногу из автомата.

"Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля за подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригады", — заметил Басурин.

Еще один инцидент произошел 9 июня в районе населенного пункта Водяное.

"При попытке остановить стрельбу из минометов по территории нашей республики был избит националистами полка "Азов" военнослужащий 36-й бригады старший лейтенант Пятка", — заявил Басурин.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Мариуполя.

В Народной милиции ДНР ранее не раз обращали внимание на ухудшение морально-психического состояние военнослужащих украинской армии. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.