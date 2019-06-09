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ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В рядах ВСУ продолжается рост небоевых потерь. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Соответствующее видео размещено на YouTube.
По его словам, из-за незнания карт минных полей погибли два украинских прапорщика. Кроме того, военнослужащий 137-го батальона 35-й бригады морской пехоты матрос Коржушок случайно выстрелил себе в ногу из автомата.
"Все случаи понесенных потерь говорят о полной потере контроля за подчиненным личным составом со стороны комбригов 35-й и 36-й бригады", — заметил Басурин.
Еще один инцидент произошел 9 июня в районе населенного пункта Водяное.
"При попытке остановить стрельбу из минометов по территории нашей республики был избит националистами полка "Азов" военнослужащий 36-й бригады старший лейтенант Пятка", — заявил Басурин.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в госпиталь Мариуполя.
В Народной милиции ДНР ранее не раз обращали внимание на ухудшение морально-психического состояние военнослужащих украинской армии. Силовики мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
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Комментарии3
В мире , Эдуард Басурин
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