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Девятиклассницу не пустили на школьный выпускной из-за «неправильной» веры 

Ura.Ru + ещё 5 49 минут назад
Фото: ТАСС
Ученице девятого класса школы в Черниговской области (Украина) не разрешили отмечать выпускной вместе с одноклассниками из-за ее принадлежности к канонической Украинской православной церкви. Как сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ Московского патриархата, на выпускницу родители одноклассников устроили травлю.
Мама школьницы пыталась жаловаться в отдел образования на притеснения дочери в школе, однако там заявили, что «они с дочкой должны ходить в приходы раскольников», пишет телеканал 360. Когда пришло время сдавать деньги на выпускной, девушка принесла необходимую сумму, однако родительский комитет не хотел брать у нее деньги. Когда же ей удалось это сделать, то мать одноклассника стала швырять в нее купюрами и мелочью.
Ранее киевский суд признал переименование Украинской православной церкви (УПЦ) незаконным. Согласно закону, подписанному на Украине при президенте Петре Порошенко, религиозные учреждения УПЦ должны были признать, что их центральная организация находится в России, напоминает агентство Nation News.
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В мире , Образование , Петр Порошенко , РПЦ , Телеканал "360° Подмосковье"
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