Девятиклассницу не пустили на школьный выпускной из-за «неправильной» веры

Ученице девятого класса школы в Черниговской области ( Украина ) не разрешили отмечать выпускной вместе с одноклассниками из-за ее принадлежности к канонической Украинской православной церкви . Как сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ Московского патриархата, на выпускницу родители одноклассников устроили травлю.

Мама школьницы пыталась жаловаться в отдел образования на притеснения дочери в школе, однако там заявили, что «они с дочкой должны ходить в приходы раскольников», пишет телеканал 360. Когда пришло время сдавать деньги на выпускной, девушка принесла необходимую сумму, однако родительский комитет не хотел брать у нее деньги. Когда же ей удалось это сделать, то мать одноклассника стала швырять в нее купюрами и мелочью.