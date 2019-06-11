Ученице девятого класса школы в Черниговской области (Украина) не разрешили отмечать выпускной вместе с одноклассниками из-за ее принадлежности к канонической Украинской православной церкви. Как сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ Московского патриархата, на выпускницу родители одноклассников устроили травлю.
Мама школьницы пыталась жаловаться в отдел образования на притеснения дочери в школе, однако там заявили, что «они с дочкой должны ходить в приходы раскольников», пишет телеканал 360. Когда пришло время сдавать деньги на выпускной, девушка принесла необходимую сумму, однако родительский комитет не хотел брать у нее деньги. Когда же ей удалось это сделать, то мать одноклассника стала швырять в нее купюрами и мелочью.
Ранее киевский суд признал переименование Украинской православной церкви (УПЦ) незаконным. Согласно закону, подписанному на Украине при президенте Петре Порошенко, религиозные учреждения УПЦ должны были признать, что их центральная организация находится в России, напоминает агентство Nation News.