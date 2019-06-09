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Активисты Демпартии Молдавии забросали индейками резиденцию Додона 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: agora.md
Активисты Демократической партии Молдавии (ДПМ) забросали мертвыми индейками резиденцию президента страны Игоря Додона. На фотографиях, распространенных сайтом agora.md, видны тушки птиц, разбросанных по лестнице, ведущей в здание администрации президента Молдавии.
После митинга, на котором с речью против Додона выступил лидер партии Влад Плахотнюк, манифестанты ДПМ направились к зданию президентской резиденции. Они требуют отставки Игоря Додона, повторяя: "В тюрьму!", "Отставка".
Напомним, что утром в воскресенье Конституционный суд (КС) Молдавии, в котором сильны позиции противников президента страны Игоря Додона, вынес решение о временной передаче полномочий главы государства действующему премьеру Павлу Филиппу, тем самым предоставляя ему право распустить парламент и назначить дату очередных, теперь уже досрочных выборов. КС также признал незаконным избрание молдавскими депутатами нового правительства. Филипп, в свою очередь, назвал незаконными полномочия Додона, распустил парламент и назначил дату досрочных выборов в главный законодательный орган Молдавии на 6 сентября. В этот же день демократы намерены провести и президентские выборы.
После этого парламент страны большинством голосов принял декларацию, в которой призвал международное сообщество провести оценку политической ситуации в стране и поддержать законно избранную власть. Парламентарии также осудили решение Конституционного суда Молдавии, выразив мнение, что его вердикт находится вне рамок основного закона страны и правового поля.
Депутаты потребовали признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей от государственных учреждений. Сам Додон заявил, что решение "подконтрольного (оппозиции) Конституционного суда" направлено на дальнейшую узурпацию власти.
Тем временем избранная парламентом в субботу премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и призвала их не участвовать в блокировании государственных институтов, передает enews.md. Она заявила о легитимности своего правительства, которое признали зарубежные партнеры. Санду также потребовала от силовых структур не ставить в опасность жизнь людей.
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Комментарии
В мире , Конфликты , СНГ , Павел Филип , Игорь Додон , Влад Плахотнюк , Демократическая партия США , МВД , Молдова
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