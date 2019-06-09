Активисты Демпартии Молдавии забросали индейками резиденцию Додона

После митинга, на котором с речью против Додона выступил лидер партии Влад Плахотнюк , манифестанты ДПМ направились к зданию президентской резиденции. Они требуют отставки Игоря Додона, повторяя: "В тюрьму!", "Отставка".

Напомним, что утром в воскресенье Конституционный суд (КС) Молдавии, в котором сильны позиции противников президента страны Игоря Додона, вынес решение о временной передаче полномочий главы государства действующему премьеру Павлу Филиппу, тем самым предоставляя ему право распустить парламент и назначить дату очередных, теперь уже досрочных выборов. КС также признал незаконным избрание молдавскими депутатами нового правительства. Филипп, в свою очередь, назвал незаконными полномочия Додона, распустил парламент и назначил дату досрочных выборов в главный законодательный орган Молдавии на 6 сентября. В этот же день демократы намерены провести и президентские выборы.

После этого парламент страны большинством голосов принял декларацию, в которой призвал международное сообщество провести оценку политической ситуации в стране и поддержать законно избранную власть. Парламентарии также осудили решение Конституционного суда Молдавии, выразив мнение, что его вердикт находится вне рамок основного закона страны и правового поля.

Депутаты потребовали признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей от государственных учреждений. Сам Додон заявил, что решение "подконтрольного (оппозиции) Конституционного суда" направлено на дальнейшую узурпацию власти.