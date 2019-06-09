Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление

Разрыв отношений с РФ: Порошенко о цели своей партии

Бывший президент Украины Петр Порошенко сформулировал основную задачу своей партии «Европейская солидарность», с которой она пойдет на предстоящие выборы в Верховную раду . Это дальнейший разрыв отношений с Россией и движение в евроатлантическом направлении, сообщает ТАСС. «Мы — защитники Украины, реформ, европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — сказал он, выступая на съезде партии. Порошенко считает, что на Украине существует множество пророссийских политических сил, «враждебных ко всему, что Украина достигла за пять лет».