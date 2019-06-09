Разрыв с Россией: Порошенко сделал заявление

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Разрыв отношений с РФ: Порошенко о цели своей партии 

Рамблер 29 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко сформулировал основную задачу своей партии «Европейская солидарность», с которой она пойдет на предстоящие выборы в Верховную раду. Это дальнейший разрыв отношений с Россией и движение в евроатлантическом направлении, сообщает ТАСС.
«Мы — защитники Украины, реформ, европейского выбора нашего государства. Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил», — сказал он, выступая на съезде партии.
Порошенко считает, что на Украине существует множество пророссийских политических сил, «враждебных ко всему, что Украина достигла за пять лет».
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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