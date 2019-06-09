Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал себя и свою партию «Европейской солидарности», с которой он пойдёт на выборы в Верховную раду 21 июля, «защитниками Украины, реформ и европейского выбора» страны.
Мы идём на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, — цитирует его слова ТАСС.
По его словам, основа политической платформы данной партии, — это прежде всего разрыв отношений с Россией. В противном случае он дал обещание форсировать движение в евроатлантическом направлении.
Порошенко также представит кандидатов в народные депутаты на съезде «Европейской солидарности». Среди них председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, а также актриса и волонтер София Федина.
Как писал News.ru, ранее солист группы «Океан Эльзы» и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула пойдёт на внеочередные выборы в Верховную раду от его команды.