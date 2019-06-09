Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

Мы идём на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил, — цитирует его слова ТАСС.

По его словам, основа политической платформы данной партии, — это прежде всего разрыв отношений с Россией. В противном случае он дал обещание форсировать движение в евроатлантическом направлении.