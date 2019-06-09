Додон прибыл в парламент

Как отмечается, сразу после прибытия президента возле здания стали собираться митингующие.

Ранее сообщалось, что противников Додона автобусами свозят в Кишинев.

Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.