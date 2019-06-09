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Додон прибыл в парламент 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Молдавии Игорь Додон пришел в здание парламента. Об этом сообщает Sputnik.
Как отмечается, сразу после прибытия президента возле здания стали собираться митингующие.
Ранее сообщалось, что противников Додона автобусами свозят в Кишинев.
Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.
Однако 9 июня Конституционный суд Молдавии отнял полномочия президента у Додона и передал их в руки и.о. премьера Павла Филипа, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы.
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В мире , Конфликты , СНГ , Павел Филип , Игорь Додон , Молдова
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