Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пожелал представителю Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леониду Кучме успехов в работе, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
Она сообщила, что на этой неделе в адрес Кучмы поступило обращение от команды Волкера.
"Мы поражены его самоотверженностью и целеустремлённостью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", — цитирует Олифер обращение.
В среду прошло первое после выборов президента Украины заседание по Донбассу в Минске. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Кучму представителем Киева в контактной группе. Кучма, которому в августе 2018 года исполнилось 80 лет, был представителем Киева на переговорах в Минске до октября прошлого года.