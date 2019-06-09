Волкер пожелал Кучме успехов на переговорах по Донбассу

Она сообщила, что на этой неделе в адрес Кучмы поступило обращение от команды Волкера.

"Мы поражены его самоотверженностью и целеустремлённостью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", — цитирует Олифер обращение.