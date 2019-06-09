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В Киеве проходит акция протеста у места съезда партии Зеленского «Слуга народа» 

Свободная пресса + ещё 24 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Киеве у входе в Национальный ботанический сад, где должен состояться съезд партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», проходит акция протеса.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, собравшиеся, представившиеся «делегацией из Харькова», требуют не допустить прохождения депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко (группа «Возрождение») в список партии «Слуга народа».
Напомним, в ходе съезда партии «Слуга народа» будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.
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В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Александр Ткаченко , Верховная Рада , Киев
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