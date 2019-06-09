«Отчаянный шаг»: Додон обратился к мировому сообществу

Игорь Додон Президент Молдавии обратился к мировому сообществу с просьбой стать посредником в вопросе передачи власти в республике.

Накануне Партия социалистов Молдавии (партия Додона) и блок ACUM сформировали парламентское большинство.

Конституционный суд объявил эти решения незаконными, так как депутаты не уложились в положенные сроки. Вслед за этим КС отстранил Додона от должности и назначил временно исполняющим обязанности президента Павла Филипа , который подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Партия социалистов и ACUM считают происходящее попыткой «узурпации власти в пользу Демократической партии ».

«Отчаянный шаг воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти», — написал Додон в своем фейсбуке.

Он подчеркивает, что «Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству», при этом «вчерашние процессы в парламенте» и формирование нового правительства, считает он, поддерживает подавляющее большинство жителей страны