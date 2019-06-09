Скормил пираньям? Ким Чен Ын жестоко казнил генерала

Генерала отдали на съедение пираньям, их выпустили в гигантский аквариум, который размещен в резиденции лидера Северной Кореи. Руки и туловище жертвы были исколоты ножами перед тем, как его бросили в аквариум, заполненный несколькими сотнями пираний, привезенных из Бразилии.

По данным источников, осталось непонятным, от чего в итоге наступила смерть генерала: от ран, утопления или действий рыбы.

Считается, что новые методы казни придуманы для устрашения потенциальных заговорщиков. Это дробление предателей на куски с помощью противотанкового оружия, скармливание их заживо тиграм, сжигание с помощью огнеметов.

С тех пор, как Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году, он, как полагают, расправился с 16 высокопоставленными чиновниками. Среди его жертв — командующий армией, глава Центрального банка Северной Кореи и послы на Кубе и в Малайзии.