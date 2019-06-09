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Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего брата Тони 

ТАСС + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Младший брат экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в США. Об этом Хиллари Клинтон сообщила в субботу в своем "Твиттере".
"Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня", — написала экс-госсекретарь. Она не уточнила причину смерти своего брата, которому было 65 лет.
71-летняя Клинтон отметила, что ее брат был "добрым, щедрым человеком и замечательным мужем". Тони Родэм был женат дважды, у него было трое детей от первого брака.
По данным телекомпании Эй-би-си, Тони Родэм в разное время работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом и занимался бизнесом. Во время президентства Билла Клинтона (1993-2001) входил в штат Национального комитета Демократической партии.
Брат Хиллари был одним из немногих людей, которым было разрешено провести церемонию бракосочетания на территории Белого дома. Его первой женой в 1994 году стала дочь бывшего сенатора Барбары Боксер (демократ от штата Калифорния). Тони Родэм развелся с первой супругой Николь в 2001 году и женился второй раз через четыре года.
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Комментарии
В мире , США , Барбара Боксер , Хиллари Клинтон , Билл Клинтон , Демократическая партия США
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