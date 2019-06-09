Хиллари Клинтон сообщила о смерти своего брата Тони

Младший брат экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в США. Об этом Хиллари Клинтон сообщила в субботу в своем "Твиттере".

"Прошлой ночью не стало моего брата Тони. Трудно найти слова, меня переполняют воспоминания о нем сегодня", — написала экс-госсекретарь. Она не уточнила причину смерти своего брата, которому было 65 лет.

71-летняя Клинтон отметила, что ее брат был "добрым, щедрым человеком и замечательным мужем". Тони Родэм был женат дважды, у него было трое детей от первого брака.

По данным телекомпании Эй-би-си, Тони Родэм в разное время работал охранником в тюрьме, страховым агентом, частным детективом и занимался бизнесом. Во время президентства Билла Клинтона (1993-2001) входил в штат Национального комитета Демократической партии