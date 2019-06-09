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Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти Черногории будут работать над получением автокефалии для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
«И остался ещё один важный шаг, которым мы также исправим большую несправедливость, учинённую Черногории в начале ХХ века, а это обновление черногорской автокефальной церкви», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам Сербская православная церковь желает «сохранить религиозную монополию в Черногории, препятствуют установлению правового государства и продолжить пользоваться тем, что, согласно конституции Черногории, ей не принадлежит».
Ранее стало известно, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не признала свою ликвидацию.
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В мире , Европа , РПЦ , РИА Новости , Черногория
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