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Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
По ее словам, очень часто украинские силовики попадают на "провокации", когда в них якобы стреляют из жилых домов, детсадов и других мест, где находятся мирные жители.
"И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", — заявила она.
Так Мендель прокомментировала предложение представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы, который заявил, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально. По его мнению, это необходимо, чтобы показать всем, что Украина на самом деле хочет "режима тишины". В ответ генпрокурор Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела в связи с предложенной инициативой.
Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии
В мире , Украина , Леонид Кучма , Юрий Луценко , Владимир Зеленский
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