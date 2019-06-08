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Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб 

РИА Новости + ещё 6 52 минуты назад
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Дуб, который в апреле прошлого года посадили президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон, погиб, сообщает газета Monde.
Найден пропавший дуб Макрона и Трампа
Эммануэль Макрон в апреле 2018 года прибыл с государственным визитом в США. Он был приурочен к 250-летию отношений между двумя странами. В ходе визита Макрон и Трамп посадили в саду Белого дома саженец "дуба дружбы". Дуб был привезен с севера Франции — из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. По мнению французского лидера, дуб должен был стать символом долгих отношений двух стран.
"Маленький дуб погиб, и трава вновь заявила о себе на лужайке Белого Дома, куда Дональд Трамп и Эммануэль Макрон его посадили", — сообщает газета.
Газета Figaro подтвердила информацию Monde и отметила, что дерево не выдержало карантинный фитосанитарный контроль, который ввели Соединенные Штаты после его посадки. Это было сделано, чтобы предотвратить распространение болезней.
Издание уточняет, что таможенная и пограничная служба США, которая зависит от министерства сельского хозяйства, устанавливает карантин в отношении импорта растений, семян и даже почвы, чтобы избежать распространения болезней или импорта инвазивных видов насекомых.
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Комментарии4
В мире , Европа , Конфликты , США
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