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Молдавию объявили «захваченным государством» 

Газета.Ru + ещё 4 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Парламент Молдавии принял декларацию о признании республики "захваченным государством", передает ТАСС.
"Государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", — говорится в декларации.
В документе выражен вотум недоверия Конституционному суду (КС), который находится под контролем Демократической партии и ее лидера, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.
Ранее конституционный суд Молдавии принял решение признать незаконным назначение премьером страны Майи Санду и создании правительства.
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В мире , СНГ , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Молдова
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