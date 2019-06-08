СМИ: менее 4 тыс. человек принимают участие в акциях «желтых жилетов» во Франции

Всего 3,7 тыс. человек приняли участие в протестах "желтых жилетов" во Франции к 14:00 (15:00 мск), из них 1,1 тыс. — в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД республики.

Также, согласно информации телеканала, в ходе протестов в Монпелье пострадали четверо полицейских и четверо манифестантов, шесть человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что для разгона протестующих в Монпелье полиция применила слезоточивый газ и водометы. Стычки демонстрантов и стражей порядка в этом городе продолжаются.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.