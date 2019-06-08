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В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния. Об этом сообщается в субботу на сайте Mega Millions.
Выигрышными стали номера 17, 19, 27, 40, 68 и 2. Если обладатель счастливого билета решит забрать выигрыш сразу, то его сумма, согласно правилам, сократится до $345,2 млн Если же победитель будет претендовать на всю сумму целиком, то ему придется согласиться на постепенные ежегодные выплаты в течение 30 лет.
Нынешний джек-пот является седьмым по величине в истории данной лотереи. Крупнейший выигрыш для отдельного билета — $1,537 млрд — был разыгран в Mega Millions 23 октября 2018 года, однако его обладатель пришел за выигрышем ($877 млн долларов на руки) только спустя четыре с лишним месяца.
Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах. В октябре 2017 года организаторы объявили об изменении правил лотереи. Стоимость стандартного лотерейного билета возросла с $1 до $2. При этом шансы выиграть главный приз снизились: с 1 к 258,9 млн до 1 к 303 млн
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