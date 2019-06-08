Лидер партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаида Гречаная выбрана председателем молдавского парламента. Об этом сообщил глава парламентской спецкомиссии Василий Боля.
По его словам, в голосовании участвовали 58 депутатов, из них 56 поддержали кандидатуру Гречаной.
«Комиссия констатирует, что на должность спикера парламента большинством голосов выбрана Зинаида Гречаная», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики, если депутаты не поддержат курс на сближение с Россией.