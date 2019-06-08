Председателем парламента Молдавии выбрали лидера Соцпартии

По его словам, в голосовании участвовали 58 депутатов, из них 56 поддержали кандидатуру Гречаной.

«Комиссия констатирует, что на должность спикера парламента большинством голосов выбрана Зинаида Гречаная», — цитирует его РИА Новости.