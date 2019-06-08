Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
По словам спикера Рады, главы парламентов Украины, Литвы и Польши в субботу подписали документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии плана Украина на пути к ЕС.
"Мы определили, что, собственно, этот период — 2025 и 2027 года — это период больших шансов Украины на пути в ЕС", — цитирует Парубия сайт украинского парламента в субботу.
Он пояснил, что в 2025 и 2027 года — это годы председательства Польши и Литвы в Совете ЕС.
"Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС",
— отметил Парубий, подчеркнув, что необходимо начать подготовку к этому уже сейчас на основе стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литовской республики "Украина-2027".
В феврале на Украине вступил в силу закон об изменениях в конституцию Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Также Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.