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Киев призвал не допустить «российского сценария» в Молдавии 

Газета.Ru + ещё 5 28 минут назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Украины призвало политические силы Молдавии предотвратить реализацию "российского сценария федерализации" страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению ведомства, подобное является важным для Молдавии и безопасности ситуации в регионе.
Как отмечается, МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в "демократической и европейской" Молдавии.
При этом Украина предложила властям Молдавии помощь в урегулировании политического кризиса.
Ранее сообщалось, что США признали итоги выборов в Молдавии.
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В мире , СНГ , Украина , МИД , Молдова
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