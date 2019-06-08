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Трамп сообщил о закупке Мексикой сельхозпродукции США 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась закупить большое количество сельскохозяйственной продукции Соединённых Штатов.
«Мексика согласилась немедленно начать покупку большого количества сельскохозяйственных продуктов у наших великих фермеров-патриотов», — написал Трамп в Twitter.
Ранее госдепартамент распространил совместную декларацию США и Мексики, в которой указывается, что страны обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы.
Также Трамп заявлял о достижении торгового соглашения между США и Мексикой.
RT на русском: последние новости
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В мире , США , Дональд Трамп , Госдеп США , Мексика
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