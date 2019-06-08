Трамп сообщил о закупке Мексикой сельхозпродукции США

«Мексика согласилась немедленно начать покупку большого количества сельскохозяйственных продуктов у наших великих фермеров-патриотов», — написал Трамп в Twitter.

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019

Ранее госдепартамент распространил совместную декларацию США и Мексики, в которой указывается, что страны обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы.

Также Трамп заявлял о достижении торгового соглашения между США и Мексикой.