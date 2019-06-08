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Кандидат в премьер-министры Британии признался в употреблении наркотиков 

Lenta.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: Toby Melville / Reuters
Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад принимал наркотики, передает Daily Mail.
Отмечается, что он употреблял кокаин до того, как пришел в политику. «В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, вот бы я этого не делал», — говорит Гоув. По его мнению, прошлые ошибки не должны лишать человека права претендовать на пост главы Консервативной партии.
Майкла Гоува поддерживают члены парламентской фракции консерваторов, которые выступают за прагматичный подход к отношениям с континентальной Европой после выхода из ЕС. В настоящее время политик занимает должность министра по вопросам окружающей среды.
Тереза Мэй объявила, что покидает пост главы консервативной партии и пост премьер-министра Великобритании 7 июня. Помимо Гоува, в числе главных кандидатов на должность называются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант и экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб. По мнению букмекеров, наибольший шанс на победу — у Гоува.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Джереми Хант , Тереза Мэй , Майкл Гоув , МИД , ЕС , Консервативная партия , Великобритания
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