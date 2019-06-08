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Жители пострадавшего от боев района Алеппо получили гумпомощь от России 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Алаеддин
Жители пострадавшего от боевых действий района Хальвания в самом крупным сирийском городе Алеппо получили гуманитарную помощь от российских военных — в сотни продовольственных наборов вошли продукты первой необходимости, сообщил журналистами представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Максим Штанько.
"Очень важна гуманитарная акция из-за того, что очень бедный район после военных действий. В (продовольственном) наборе рис, мука, сахар, тушенка, чай и хлеб — все, что необходимо", — сказал он.
Первыми гуманитарную помощь получили женщины, многие из которых пришли с детьми. Район Хальвания — один из самых пострадавших в Алеппо. Местные власти постепенно начинают восстанавливать разрушенные дома и инфраструктуру, жители возвращаются в свои дома. Власти помогают беженцам с поиском работы, для восстановления жилья правительство предоставляет людям некоторые стройматериалы бесплатно.
"Боевые действия, к счастью, закончились, но террористы уничтожили слишком много всего. К счастью, нам удается быстро ремонтировать и дома, и объекты инфраструктуры. С каждым месяцем все больше людей на улицах района. Мы ждем всех, кому пришлось бежать от войны", — рассказал глава района Расул Салхад.
Представители ЦПВС не исключают, что подобные гуманитарные акции повторно пройдут в пострадавшем районе Алеппо. Получив продовольственные наборы, жители района с благодарностью уходят в свои дома. "Спасибо большое за продукты. Мы благодарим армию России и всех наших друзей из этой страны за помощь", — говорит местная жительница Айяд Джамели.
Алеппо был освобожден в 2016 году. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В мире , Общество , Исламское государство
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