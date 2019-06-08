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В Boeing знали о неисправностях в системе самолетов с 2017 года 

ТК «Звезда» + ещё 7 50 минут назад
Фото: Bayne Stanley, globallookpress
В компании планировали устранять неисправности в системе только после 2020 года.
Компания Boeing знала о проблемах в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки самолетов модели 737 МАХ еще в 2017 году. Однако, устранением неисправностей она решила заняться только после 2020 года. Эту информацию распространило агентство Reuters с ссылкой на американских конгрессменов Питера ДеФазио и Рика Ларсена.
Считается, что именно эта ошибка в система могла привести к катастрофам в Индонезии и Эфиопии.
В конце октября 2018 года, через 14 минут после взлета из аэропорта Джакарты, потерпел крушение самолет Boeing 737. На борту находились 189 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.
Десятого марта 2019 года в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, на борту которого находились 149 пассажиров, включая трех русских туристов, и восемь членов экипажа.
После трагедии 10 марта, Россия закрыла свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737, как и страны Евросоюза. Такие меры были приняты до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
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Комментарии
В мире , Рик Ларсен , Boeing , ЕС , Reuters
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